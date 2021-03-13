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竹縣興隆國小教育創新課程 讓學生了解陪伴長輩的重要

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
教育部和廣達文教基金會參觀興隆國小計畫成果展，了解學生經過課程後的學校展現。圖／縣府提供
教育部和廣達文教基金會參觀興隆國小計畫成果展，了解學生經過課程後的學校展現。圖／縣府提供

新竹縣興隆國小從2017年開始參與廣達文教基金會教育創新計畫，去年同樣辦理計畫，經過1學期的投入，全校6年級317名學生共同參與課程，終於在9日辦理成果展；基金會希望以設計思考，結合美感和生活議題為基礎，讓學生培養問題解決、創新思考、行動實踐的核心素養能力。

廣達文教基金會是從2013年開始，陸續與各學校合作推出教育創新計畫，教育部師資培育及藝術教育司長鄭淵全就說，廣達文教基金會是以「設計思考」為課程設計理論，培養學生獨立思考和團隊精神。

廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，基金會以教育創新的促進者為己任，每年都會以1個結合美感和生活議題為基礎的任務主題，將策展轉化為學習工具，培養問題解決、創新思考、行動實踐的核心素養能力。

興隆國小這次的策展成果主題為「青春作伙好幸福」，全校6年級317名學生共同參與課程，策展共有3個展區，分別為家中之寶、同在一起、黑白講講，展期從9日至19日。

參與計畫的興隆國小學生就分享，這次策展主題能了解到對長輩最重要的是陪伴，往後遇上長輩時會更積極主動的聊天、關心，而且參與展覽也讓大家勇於表達自己的想法和感受。

新竹縣教育處副處長蔡淑貞則說，設計學習從教師培訓到學校投入執行，讓孩子學習到真正的處事思辨能力，希望未來能和基金會繼續攜手在教育領域共同努力。

由參與計畫的興隆國小6年級學生說明他們在課程中所要表達的主題。圖／縣府提供
由參與計畫的興隆國小6年級學生說明他們在課程中所要表達的主題。圖／縣府提供

新竹 素養

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