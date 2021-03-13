桃園蘆竹成立腦麻日照中心 15名額上限開放報名

桃園市成立第6間身心障礙者社區式日間照顧中心「蘆竹區嘻皮廬日照中心」，是專為腦性麻痺身障者打造，可體驗順練上肢體能的地板滾球運動、互動技巧等，名額上限15人，每天提供8小時日間照顧，桃園市長鄭文燦今到場揭牌，他表示，腦麻除家庭照顧，專業適性輔導也是重要一環。

財團法人腦性麻痺基金會董事長黃春賢指出，「嘻皮廬」取自腦麻（CEREBRAL PALSY）的簡稱CP諧音，廬則有庇護所概念，並以照顧個案為中心，透過作息讓每位學員藉由環境互動、同儕相處找到自我價值。

黃也說，中心也提供體適能活動，如可以訓練上肢、平衡的地板滾球，還有情緒管理、藝術療癒、音樂及餐飲課程，服務對象以年滿18歲以上，實際居住桃園市並領有身心障礙證明及經ICF新制評估符合者。

今天揭幕儀式，包括罹患多重障礙腦性麻痺，現擔任立委陳以信國會助理的黃筱智也到場聲援，用親身經歷替更多腦麻弱勢發聲，現場也安排地板滾球運動，包括鄭文燦、立委萬美玲、鄭運鵬都親身體驗。

鄭文燦表示，腦性麻痺很需要個案適性輔導，家庭照顧也仰賴專業支持，嘻皮廬成立可照顧15個名額，環境開闊家長可以放心把孩子送來，體驗學習成長，社會對腦性麻痺認識越多應付出支援和力量，每月收費3000元，對家庭負擔沒有很重，但可獲很大支援。

桃園市府社會局身心障礙福利科長蘇美惠表示，嘻皮廬服務時間為每周一至周五早上8點半至下午4點半，每人每月收費3000元，下周將安排4名學員先行評估，有需求家庭可洽03-2129229，先向社工報名詢問。