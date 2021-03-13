再不領就要收歸國庫 新竹縣徵收補償費保管款高達6.2億

新竹縣政府地政處統計，從2000年公布施行土地徵收條例後，截至今年2月，未受領徵收補償仍有高達1536筆、總金額6億2552萬元，超過15年未領取的補償費就將歸屬國庫，縣府就提醒曾收到徵收補償費保管通知，要盡快領取，以免錯失晉升「田僑仔」的機會。

縣府地政處表示，土地徵收條例自2000年公布施行，未受領的徵收補償費依規存入保管款，從2016年保管款陸續屆滿15年，而依據內政部規定，每年6月及12月底會清理專戶保管款，屆滿款項會繕造清冊送國庫經辦行辦理繳庫作業，並依法應歸屬國庫。

經統計，新竹縣從2016年12月到2020年12月，就已經有高達3億2278萬元保管款陸續清理解繳國庫。

地政處說明，根據土地徵收條例第26條規定，因受領遲延、拒絕受領或不能受領的補償費，應存入國庫專戶保管，並自通知送達發生效力之日起，超過15年未領取的補償費將歸屬國庫。

徵收補償費遲未領取的原因，除了有姓名、住址不全或因設定有抵押權，須抵押權人同意才可領取等因素外，多數是因土地所有權人（應受補償人）已死亡，繼承人間未達成協議或繼承人太多，應檢附繼承文件資料手續繁瑣，或是因補償費少，繼承人實際領到金額不多，而擱置未領取。

縣長楊文科就說，感謝過去新竹縣在推動重大建設時，大多數地主都配合徵收，但也提醒這些地主，收到徵收補償費保管通知15年內，務必檢具相關證明文件向縣府地政處申請領取，以免損失自身權益。