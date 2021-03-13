新竹市農會3巨頭出爐 總幹事創7連霸紀錄

新竹市農會昨天舉行第10屆第1次理、監事會議舉行理事長、常務監事選舉及總幹事聘任，改選結果全體理事、監事一致投票表決通過，3巨頭分別為理事長陳勝賢、常務監事楊文德，總幹事鍾祥銘也順利聘任，元老級的鍾更寫下7連霸紀錄。

市府產業發展處指出，農會以會員代表大會為最高權力機構，理事長為農會會員大家長，理事會依會員大會的決議策畫業務，陳勝賢曾任新竹市農會第3、4、6、7屆理事長及第5屆常務監事，今年再度參選理事並於會員代表大會獲得最高票當選理事，昨天再度獲得全體理事一致表決通過，當選理事長。

農會監事負責監察農會財務及財產，常務監事為監事會主席，新當選常務監事楊文德曾任第5、6、8、9屆理事及第7屆常務監事，今年參選監事也獲得監事選舉最高票，監事依規定互選常務監事，楊獲得全體監事支持，當選常務監事。

繼續獲聘農會總幹事的鍾祥銘從基層做起，1983年起擔任新竹市農會職員，後任職供銷部主任，1997年首度參與新竹市農會總幹事遴選並獲得理事會聘任，第4屆任職至今共擔任6屆總幹事，此次再度獲理事全體一致同意，獲聘連任創造7連霸紀錄。