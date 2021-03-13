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新竹市農會3巨頭出爐 總幹事創7連霸紀錄

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市農會新任理事長陳勝賢及常務監事楊文德及總幹事鍾祥銘與市府產業發展處長張力可（左1）合影，鍾祥銘（右1）是7連霸總幹事。圖/新竹市政府提供
新竹市農會新任理事長陳勝賢及常務監事楊文德及總幹事鍾祥銘與市府產業發展處長張力可（左1）合影，鍾祥銘（右1）是7連霸總幹事。圖/新竹市政府提供

新竹農會昨天舉行第10屆第1次理、監事會議舉行理事長、常務監事選舉及總幹事聘任，改選結果全體理事、監事一致投票表決通過，3巨頭分別為理事長陳勝賢、常務監事楊文德，總幹事鍾祥銘也順利聘任，元老級的鍾更寫下7連霸紀錄。

市府產業發展處指出，農會以會員代表大會為最高權力機構，理事長為農會會員大家長，理事會依會員大會的決議策畫業務，陳勝賢曾任新竹市農會第3、4、6、7屆理事長及第5屆常務監事，今年再度參選理事並於會員代表大會獲得最高票當選理事，昨天再度獲得全體理事一致表決通過，當選理事長。

農會監事負責監察農會財務及財產，常務監事為監事會主席，新當選常務監事楊文德曾任第5、6、8、9屆理事及第7屆常務監事，今年參選監事也獲得監事選舉最高票，監事依規定互選常務監事，楊獲得全體監事支持，當選常務監事。

繼續獲聘農會總幹事的鍾祥銘從基層做起，1983年起擔任新竹市農會職員，後任職供銷部主任，1997年首度參與新竹市農會總幹事遴選並獲得理事會聘任，第4屆任職至今共擔任6屆總幹事，此次再度獲理事全體一致同意，獲聘連任創造7連霸紀錄。

新竹市政府產業發展處指出，新竹市農會自1985年成立，鍾總幹事終身奉獻於新竹市農會，與農會共同成長，可說是新竹市農會之元老及靈魂舵手，也期許農會在3巨頭領軍及新竹市政府輔導下，如荔枝、好香米、茶花等都繼續創造效益，農會與農業經營各方面有更好的成長。

新竹市農會昨天舉行第10屆第1次理、監事會議舉行理事長、常務監事選舉及總幹事聘任，過程順利。圖/新竹市政府提供
新竹市農會昨天舉行第10屆第1次理、監事會議舉行理事長、常務監事選舉及總幹事聘任，過程順利。圖/新竹市政府提供
新竹市農會昨天舉行第10屆第1次理、監事會議舉行理事長、常務監事選舉及總幹事聘任，過程順利。圖/新竹市政府提供
新竹市農會昨天舉行第10屆第1次理、監事會議舉行理事長、常務監事選舉及總幹事聘任，過程順利。圖/新竹市政府提供

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