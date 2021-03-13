陪伴長者健康老化 竹市成立首家銀髮健身俱樂部

新竹市是最年輕城市，人口老化程度全國倒數第1，不過市府為陪伴長者健康老化、延緩失能，今年爭取中央補助，試辦新竹市第1家銀髮健身俱樂部，地點選在北區湳中里北區樂齡學習中心4樓，每周5天推出各項體能訓練課程，歡迎50歲以上長者來運動。

市府衛生局指出，銀髮族健身俱樂部導入智慧化環狀運動系統器材，結合雲端科技及健康管理系統，掌握長輩的健康指標，現場人員可依長輩不同的生理性指標，如血壓體重、體脂肪、血糖等及功能性指標如肌力、肌耐力、柔軟度、平衡等，規畫屬於長輩個人的專屬運動處方，改善長輩因運動不足導致慢性病、失能及失智等健康狀況。

衛福部長照司長祝健芳昨天參與銀髮族健身俱樂部開幕活動，她提到，推動銀髮健身俱樂部，是希望鼓勵50歲以上的健康、亞健康及衰弱長輩養成運動習慣，全國共有14處銀髮健身俱樂部，成果將做為前瞻推動的依據，未來目標將持續建置288處。

副市長沈慧虹說，市府重視在地長輩的健康和福利，今年更爭取到中央補助款81萬元推動新竹第1家銀髮健身俱樂部，陪伴長者透過運動延緩失能，養成良好運動習慣，提升肌耐力，減少因肌力流失發生跌倒的意外，可以健康、優雅且有尊嚴的在地老化。

衛生局代理局長楊清媚認為，邁入高齡社會，老年人口增加不是問題，失能長者增加才是危機，規律運動是預防延緩失能和健康老化的不二法門，俱樂部設計有氧運動、阻力訓練、柔軟度訓練及平衡訓練等各項課程，歡迎長輩一起來，也促進社會參與。