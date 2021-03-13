桃市教育局推家庭節水 節水5%抽iPad大獎

水情持續拉警報，桃園市政府教育局從家庭教育著手，宣布推出「家庭節水-我是節水達人」活動，桃園市高中以下學生以家為單位，屆時至活動網站上傳5、6月任一期家庭用戶水費通知單，若比上期用水少5%，就可參加抽獎，有機會抽中大獎iPad。

市府教育局指出，桃園市的高中、國中及國小學生，至6月20日前以家為單位至活動網站上傳5、6月任一期家庭用戶水費通知單，並比對當期與上期用水情形，如較上期用水減少5%，即可參與抽獎，抽獎活動將於6月25日以網路直播方式公開進行。

市府教育局長林明裕說，節水活動提供抽獎激勵，獎項包含20台iPad及40顆太陽能行動電源，希望能藉此提升活動參與率，邀請更多學生及家長一同節水，促進家庭節水成效，目前活動網站仍在建置中，但已可展開家庭內的節水工作，以節省水費支出。

「珍惜水資源，人人有責」，承辦活動的成功國小校長李志鵬說，珍貴的水資源得之不易，希望透過家庭節水實際作為，促使民眾身體力行愛惜水資源，養成節水習慣。