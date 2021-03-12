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國際扶輪3482區反毒戲劇巡演 引學子開創無毒人生

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
強調毒品是青春的敵人。圖／桃園市政府新聞處提供
強調毒品是青春的敵人。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天下午前往啟英高中，出席國際扶輪3482地區「人生無毒，築夢踏實」青少年反毒戲劇巡迴講座展演，致詞時強調毒品是青春的敵人，一個人一旦染毒，不僅人生的道路脫離正軌，也致生沉重的家庭負擔及高昂的社會成本。

鄭文燦說，現今學校推動反毒教育時，多以戲劇等活潑的方式呈現，增進學子對毒品危害的瞭解，國際扶輪3482地區邀請逆風劇團演出反毒戲劇，啟英高中表演藝術科學生則熱情演出街舞及古典舞蹈，期盼學子們能遠離毒品，開創無毒的人生、美好的青春。

鄭文燦指出，毒品是生活周遭看不見的威脅，他參觀許多反毒巡迴展覽，發現有許多影像技術可以模擬個人染毒後外型容貌的變化，讓大家知道毒品對自我人生的重大影響；市府將持續推動校園反毒宣導，讓反毒教育成為每個人生活中的一部分。

國際扶輪3482地區總監陳景浪表示，國際扶輪成立迄今超過百年，是一個從事民間公益服務的國際性社團，全球約有120萬個社友，今年邀請逆風劇團演出反毒戲劇說明毒品的危害性，啟英高中是巡演的第一站，期盼透過戲劇讓學子留下深刻的印象，進而遠離毒品，以健康無毒的人生築夢踏實。

市府研考會主委吳君婷、教育局副局長高玉姿、中壢區長鄭詩鈿、防治疾病執行長木蘭社徐美皖、啟英高中校長彭昭勳都出席活動。

反毒劇和啟英高中學生演出熱情健康魅力四射。圖／桃園市政府新聞處提供
反毒劇和啟英高中學生演出熱情健康魅力四射。圖／桃園市政府新聞處提供
啟英高中熱情參與反毒活動。圖／桃園市政府新聞處提供
啟英高中熱情參與反毒活動。圖／桃園市政府新聞處提供
國際扶輪3482區反毒戲劇巡演，啟英高中是第一站。圖／桃園市政府新聞處提供
國際扶輪3482區反毒戲劇巡演，啟英高中是第一站。圖／桃園市政府新聞處提供

毒品 反毒 鄭文燦

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