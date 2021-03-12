光電案場友善生態監測 石虎鼬獾都現蹤

科技業者在苗栗縣通霄鎮北勢窩建置友善生態光電案場，今天發表監測紀錄，2個月內多次拍到石虎等保育類動物在場內棲息覓食，盼藉此促進綠能光電發展與自然環境生態達成共存共榮。

普登科技股份有限公司今天在苗栗縣銅鑼鄉竹森村石虎資料館，發表「北勢窩光電案場」生態保育成果，苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗縣議會議長鍾東錦、銅鑼鄉長謝昌年等人出席，現場公布今年1到2月間紅外線攝影機監測拍攝到石虎、白鼻心、鼬獾、麝香貓等多種保育類野生動物出入的影像，其中1月21日、1月22日以及2月18日3天，密集拍攝到石虎藉由動物安全廊道進入場域內覓食，令業者和顧問專家又驚又喜。

普登科技總經理鍾智友指出，北勢窩光電案場建置階段採先進技術螺旋基樁工法取代傳統水泥澆置方式，避免大規模開挖，108年底正式併聯運轉後，更主動聘請國內保育生態學者擔任顧問，增加自然生態動物安全廊道、動物防護引導圍欄、場域內禁用農藥除草等措施，協助原生植物復育，努力營造友善棲地環境。

鍾智友出身苗栗縣銅鑼鄉，投入太陽光能發電產業多年，在日本關西、京都地區的案場目前仍持續運轉中，近年配合政府綠能政策回鄉投資，他說，公司建置的光電案場都是自行購地，而非租賃，「因為地是自己的，絕對不會破壞它」，僅管友善生態建置成本較一般光電案場高出20%，但為了家鄉環境，是值得的。

他也說，近年綠能產業發展與自然環境保育屢有衝突，苗栗縣更因為石虎議題，幾乎所有開發案總會遇到正反兩方激烈對立，希望以生態友善光電案場型態，提供長期監測數據，作為進一步研究野生動物資料庫，為環境保護、建設開發與促進地方繁榮發展間，找到妥適共存共榮的方案。

副縣長鄧桂菊表示，苗栗有越來越多廠商投資進駐，為在地創造就業機會，對於各項開發案，政府有既定把關機制，樂見業者對友善生態的努力有了初步成果，期待能源發展與生態維護間能達到平衡兼顧。