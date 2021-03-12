一次性餐具Bye Bye！新竹城隍廟商圈奪特優環保商圈
新竹都城隍廟匯聚小吃美食，市府環保局去年輔導推動環保商圈夜市，26攤內用全面淘汰一次性餐具，改為重複使用餐具，去年就減少使用350萬個一次性餐具，成效亮眼。城隍廟商圈委員會也自發加裝油脂截流設施、添購清洗設備，還大幅修建公廁環境，獲環保署肯定為特優級環保商圈，市府今年也預計在東門市場推動環保商圈。
城隍廟商圈富有文化特色，也是不少居民、遊客一嘗特色小吃的好去處，市府環保局去年著手輔導時，發現商圈小吃攤全都使用一次性餐具，為汰換成重複使用餐具，所費不貲，除了市府補助款挹注，好在當地管委會也支持添購，合力推動環保商圈。
市府環保局長江盛任說，環保局除補助攤商改用重複性餐具及補助公廁耗材外，也補助攤商設置油煙靜電處理機，城隍廟商圈委員會則自發性加裝設油脂截流設施，並將公用照明都汰換成低耗能LED燈具，且大幅改善修建公廁，讓商圈有全新環保面貌。
市府環保局指出，城隍廟商圈內用全面改用重複性餐具，但外帶仍為一次性餐具，今年2月因為疫情緊張，商圈曾向市府環保局申請內用恢復使用一次性餐具，避免環境衛生疑慮，由於疫情已經趨緩，城隍廟商圈已在3月1日企恢復採用重複使用餐具，歡迎民眾到城隍廟商圈安心用餐，一起攜手減塑愛地球。
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