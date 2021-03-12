桃園大有立體停車場今上梁 拚8月完工
桃園殯葬園區停車空間不足，市府爭取交通部前瞻預算興建大有地區立體停車場，連同市府自籌經費共5.47億元，今天舉行上梁典禮，市長鄭文燦說，大有地區立體停車場預計8月完工，不僅方便停車，未來也將接力興建殯葬大樓，解決人車爭道問題。
大有立體停車場基地位於桃園區大有路916號，2019年11月開工，新建1棟為地上4層、地下3層的鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積約1萬6340平方公尺，規畫提供約413席汽車及146席機車停車空間、辦公室及廁所等，工程預計於今年8月竣工。
興建經費來自交通部前瞻預算與市府自籌款，分別為中央補助1.72億元，桃園市政府自籌款約3.75億元，鄭文燦說，停車場興建經費約有3成多來自前瞻補助，由於桃園停車空間嚴重不足，近年也積極爭取前瞻預算蓋停車場，有16處獲22.8億元經費挹注。
市府新建工程處指出，建築物立面採用低明度且易維護的材質，包含玻璃帷幕、仿石塗料、仿清水塗料及金屬欄杆等，塑造出通透、簡潔素雅的立面造型，此外興建工程也會一併將原穿越基地位置的高壓電塔電纜線完成地下化，改善周邊視覺景觀。
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