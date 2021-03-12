桃園大有立體停車場今上梁 拚8月完工

桃園殯葬園區停車空間不足，市府爭取交通部前瞻預算興建大有地區立體停車場，連同市府自籌經費共5.47億元，今天舉行上梁典禮，市長鄭文燦說，大有地區立體停車場預計8月完工，不僅方便停車，未來也將接力興建殯葬大樓，解決人車爭道問題。

大有立體停車場基地位於桃園區大有路916號，2019年11月開工，新建1棟為地上4層、地下3層的鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積約1萬6340平方公尺，規畫提供約413席汽車及146席機車停車空間、辦公室及廁所等，工程預計於今年8月竣工。

興建經費來自交通部前瞻預算與市府自籌款，分別為中央補助1.72億元，桃園市政府自籌款約3.75億元，鄭文燦說，停車場興建經費約有3成多來自前瞻補助，由於桃園停車空間嚴重不足，近年也積極爭取前瞻預算蓋停車場，有16處獲22.8億元經費挹注。