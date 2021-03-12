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旱象嚴峻山泉水搶手 苗縣環保局提醒煮沸再喝

中央社 / 苗栗縣12日電

旱象嚴峻，苗栗縣各主要水庫蓄水率不到2成，銅鑼鄉新雞隆的龍泉仍有水源冒出，水質甘甜，吸引許多居民前往取水；不過縣府環保局指出，經檢測大腸桿菌超標應煮沸後再飲用。

苗栗縣銅鑼鄉苗119線旁熱門山泉水「龍泉」取水處，今天陸續出現民眾駕駛貨車，載著大水桶前往取水，儘管山泉水因久未降雨，水位僅剩約10公分左右，但民眾仍自備抽水馬達、濾水設備慢慢接水，以往只要幾分鐘就接滿一大桶，如今要花半個小時才接好一小桶。

邱姓民眾指出，龍泉水質清澈、甘甜可口，早期曾經是周邊良田灌溉水源，近年來成為附近居民取水飲用之處，大部分民眾都是來這裡取水回家，作為泡茶或煮菜日常用水，這幾個月幾乎沒有下雨，旱象遲遲未解，每天到此取水民眾也明顯增加。

縣府環保局今年1月針對縣內銅鑼鄉新雞隆（龍泉）、竹森村以及頭份市石觀音3處熱門山泉水取水處進行水質檢測，項目包括pH值、大腸桿菌群、色度、總硬度、濁度、氯鹽、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、氨氮等10項，其中大腸桿菌群測值部分，銅鑼鄉新雞隆（龍泉）超標3倍多，頭份市石觀音略高5CFU/100mL。

苗栗縣環保局秘書蔡政勳表示，大腸桿菌超標，不符合飲用水質標準，建議民眾若取用山泉水、井水或為簡易自來水等作為飲用水源時，務必經煮沸後再飲用，以確保安全及身體健康。

水質 大腸桿菌 苗栗縣

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