霧濛濛！新竹空氣品質差 青青草原綠地配灰天

台灣西半部今天空氣品質差，各地霧濛濛一片，新竹地區空氣品質指標AQI今天中午達到160，亮起「對所有族群都不健康的」紅燈，不僅市區街頭，連青青草原天空也看不到清澈藍天，市府提醒民眾減少戶外活動，若出門記得戴上口罩，保護自己健康。

新竹市政府官方臉書粉絲團「新竹市 新鮮事」今天早上也發文提醒，提到因為今天清晨到上午風速較弱，水平及垂直擴散條件差，易累積汙染物，根據行政院環境保護署空品監測網的數據顯示，新竹測站AQI達到158，提醒大家減少戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網顯示，新竹2處測站的數據，今天中午新竹市空氣品質指標AQI分別為156、160，由於超過150，已達到所有族群不健康等級，指標汙染物為細懸浮微粒，已經達到空氣品質一級預警。

新竹市環保局提醒民眾，避免長時間停留在交通繁忙的街道，並注意外出時自身健康防護措施，有心臟、呼吸道、心血管疾病患者，以及孩童及年長人，留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應戴上口罩。