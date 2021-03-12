台積目前未受缺水影響 鄭文燦：桃園工業先用2億噸井水

台積電今天在桃園舉辦植樹活動，副總經理廖德堆受訪時針對台灣缺水問題，指出節水一直都是台積電的目標，目前所有製程不受水情影響。

桃園市長鄭文燦上午也出席台積電植樹活動，聯訪時說明目前要求桃園市1000度以上的工業用水大戶節水7%，像冷卻用水或廠房的一般用水，希望能夠盡量地採用循環利用的方式，另外製程用水的部分，也希望能夠盡量節約。

鄭文燦說，目前也有幾家大的科技廠商採用放流水，像美光科技用機捷A7站的水資源中心放流水，南亞電路板用用的放流水來自桃園北區水資源中心，採埋設裝管方式取水，預定用1500噸。另外，民生用水方面，夜間減壓供水平均節水率已經超過5%，希望工業用水達到7%，讓桃園不要進入所謂的二階段限水。

鄭文燦指出，中央目前北水南調也非常順利，從翡翠水庫一天調80萬噸的水給板新水廠，桃園一天支援新竹21萬噸的水，竹科用水一天約14萬噸，讓北水南調的效益可以提高。

鄭文燦表示，桃園市備援用的工業水井1300多口，已經通知所有的廠商可以使用地下水井，桃園的地下水井有水權狀的水量合計達2億噸，相當於一個石門水庫的有效蓄水量，希望能夠工業廠商優先使用地下水。