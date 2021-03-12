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新豐建興路一段將建雨水下水道 防範澇期淹水惡夢重演

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新豐鄉建興路將新設雨水下水道系統，防止淹水災害再現。圖／縣府提供
新豐鄉建興路將新設雨水下水道系統，防止淹水災害再現。圖／縣府提供

新竹縣新豐鄉建興路一段靠近山崎都市計畫區西側，因地勢低窪且無設置雨水下水道系統，曾在前年517豪雨中釀成淹水災情，縣府災後檢討當地僅靠側溝收納排洪，因無法及時宣洩，才導致忠信街至建興路一段的民宅、農田遭水浸，因此將透過前瞻計畫新建雨水下水道系統，預計最快明年初動工。

縣府工務處指出，為改善新豐鄉建興路一段排水的瓶頸，縣府向中央爭取前瞻計畫經費全額補助辦理「新豐鄉建興路一段雨水下水道工程」，核定總經費3522萬元，預計在建興路一段，從忠信街口到建興路一段205號之間，道路下方埋設總長430公尺、管徑1.5公尺乘1.5公尺的箱涵。

工務處說明，目前工程進入委外設計階段，預計最快能在明年年初就順利動工，並在明年年底前完工，而這段新設下水道系統完工後，未來雨水將從地勢較高的建興路一段及忠信街口，透過下水道往南流，最後通入既有的下水道順利排洪。

縣長楊文科表示，因近年氣候變化極端，2019年517豪雨中短時間的大量降雨襲擊新豐地區，讓原有設施排水不及，導致多處淹水災情，嚴重影響民眾生活，縣府檢視淹水災況，緊急向中央申請前瞻計畫經費，希望透過設置雨水下水道系統，確實改善淹水問題。

淹水 豪雨 新竹

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