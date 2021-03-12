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台積、桃市種樹 鄭文燦：攜手企業市民3年種60萬棵樹
今天植樹節，台灣積體電路製造公司發起「台積電植樹薪傳計畫」，邀請桃園、新竹、台中、台南市長在4地連線同步直播種樹，共同推動都市與社區綠化，留給下一代子孫更永續的綠色未來。
桃園市長鄭文燦上午與台積公司副總廖德堆、台積志工、小學生、地方民意代表在平鎮運動公園種樹。台積電今年將提供部分縣市約4萬5000棵樹苗，相當於75個大安森林公園樹總量，由市府規畫適宜土地給台積栽種。桃園市長鄭文燦認為這項植樹計畫，對台灣永續發展有很大的幫助，台積公司不只是護國神山，打造半導體業的傳奇，在綠能方面也率先使用綠電，台灣正值能源轉型的時刻，感謝台積公司做綠能的領頭羊。
鄭文燦感謝半導體產業能夠率先做出永續城市的指標，台積公司包括節水節電也做得非常好。桃園市也要推動永續生態城市造林計畫，目前盤點種樹面積超過1500萬公頃，預定2至3年種60多萬棵樹，市政府會和台積還有其他企業，媒合更多種樹的場址；市政府也會透過石門、龜山的苗圃，定期發給市民樹苗，目標是全民種樹。
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