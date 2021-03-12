「護國神山」台積電攜手竹市種樹 青青草原先種180棵

今天是植樹節，台積電與廠區所在地的新竹、桃園、台中與台南市政府合作，今天同步植樹，新竹部分，由資深副總經理何麗梅與市長林智堅等人一起在青青草原種下40棵樹苗，後續由員工接力種完180棵。何強調，樹要種的長久，選擇樹種格外重要，將提供4縣市共4.5萬棵樹苗，皆會挑選台灣原生種，台積電也會負責保養1年做好照顧。

台積電指出，台積公司向來重視綠色永續、生態保育與節能減碳議題，過去就在廠區合適地點與鄰近學校、機構與社區種植樹苗，今年擴大啟動台積電植樹薪傳計畫，以4地同步連線方式一起種下樹苗，也邀來台積電志工長期導讀陪伴的國小學童參與。

新竹的植樹活動選在香山區青青草原，市府近年強化環境改造，種下超過4千株水生植栽與42棵落羽松，在台積電協助下，今天在青青草原第一草原與第四草原等地種下180棵楓香、苦楝樹苗，林智堅也和何麗梅、資深副總經理秦永沛等人種下楓香樹苗。

林智堅特別提到新竹有「護國神山」台積電，讓新竹成為重要的科技首都，也是一座小而偉大的城市，讓身為新竹市長的他感到榮耀，今天的植樹活動相當有意義，自己上任以來陸續在新竹公園、東大路等處推動種樹，也作身分證、健保卡以利管理。

何麗梅是新竹人，表示青青草原充滿她兒時的回憶，很開心選在青青草原啟動植樹計畫，並強調「今天的種樹活動只是起點」，台積電會持續植樹計畫，也會以適地適種為原則，讓未來的子子孫孫都能看見樹苗的成長茁壯，由樹木一起陪伴孩子長大。