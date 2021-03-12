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西半部注意！本土汙染物累積釀禍 空品惡化至下周四

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西半部風速微弱 苗栗2監測站空氣品質達紅色警示

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗地區上午有2個測站已達紅色警示，空氣品質較為不佳。圖／取自環保署空氣品質監測網
苗栗地區上午有2個測站已達紅色警示，空氣品質較為不佳。圖／取自環保署空氣品質監測網

受到東風吹拂，今天台灣西半部風速微弱，全台西半部空氣品質較為不佳，苗栗地區上午有2個測站已達紅色警示，苗栗縣環保局提醒鄉親如需外出，應加強個人防護措施。

環保局表示，今天上午9點苗栗地區空氣品質觀測站指標如下，頭份站(AQI 161)、苗栗站(AQI 151)，空氣品質指標達到對所有族群不良的等級(AQI>150)，應減少在戶外活動。

環保局指出， 空氣品質監測網顯示，12日清晨至上午環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速較弱且有局部霧發生，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積，不過午後東北季風增強，竹苗以北擴散條件好轉，但中南部地區位於下風處，擴散條件稍差，汙染物易累積，環保局將持續監控空氣品質變化及執行空品不良應變措施。

空氣品質 苗栗縣

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