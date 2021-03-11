桃園710客運尖峰常滿座 購2新車加班次 民眾盼檢討路線

桃園市710客運大溪老城區經埔頂重劃區，到新北市土城捷運永寧站，全部採用電動巴士，啟用5年後雖讓桃園往來新北便捷，但受限行駛高速公路乘客不能站立，卻僅有29個座位（不含司機座位），尖峰時段一位難求；地方議員要求，市府交通局協調客運業者添購兩輛各43人座位（不含司機、車長）的柴油引擎巴士，經過試車後預估下周可正式上路加入營運。

議員強調，車輛增加後，應要進一步檢討路線，尖峰時段劃分停站數量少的直達車與一般路線車，營運與服務才能夠更有效率。

市議員陳治文表示，目前710客運業者添購兩輛柴油引擎巴士，雖只負責機動支援，但加入後電巴平日班次從82增加至86班，假日從78增至80班次，新增6班都是油巴的班次，且油巴有43個座位，比電巴29多出14個，對民眾而言很受用。

陳治文建議先試運轉3個月並搜集各方意見做總檢討，有必要就修正班次表甚至調整路線。他表示，710客運2016年2月上路，尖峰時段10至15分鐘一班，因班次密集又可以抵達新北土城捷運站，容易轉車，對通勤上班族很方便，加上長庚在土城設置分院，大溪鄉親發現搭710去土城長庚，比到林口長庚的客運班次多，大家口耳相傳分享搭車經驗，使710客運相當受歡迎。

不過710也有一些問題，鄉親反應巴士因要行駛高速公路不能站立，但電巴只有29個座位，尖峰時段巴士從大溪老城區出發，到崎頂就差不多滿座，後面埔頂重劃區還有7、8個站，常因客滿無法上車。

陳治文表示，另一個問題是巴士從員林路轉進埔頂重劃區，要花上15至20分鐘才繞出來，回到員林路再上高速公路；民眾認為尖峰時段應要分流，從大溪老城區出發的巴士就不要再繞進埔頂重劃區，可從員林路直接上高速公路；另規畫從崎頂發車轉進埔頂重劃區，前段乘客能縮短乘車時間，崎頂到埔頂後段的乘客也不會常常因為客滿，等車等到一肚子怨氣。