桃園25處水患自主防災績優 市府表揚肯定
桃園市水務局今天舉辦水患自主防災社區指揮官座談會，邀請25處水患自主防災社區分享防災社區運轉成果，桃園副市長李憲明鼓勵年度績優社區，也表示政府會與社區居民共同防汛，持續強化防災工作。
桃園市今年報名經濟部水利署全國防災社區評鑑，10處社區全數獲獎，其中觀音區樹林里、中壢區普忠里2處社區更獲選全國5大種子社區。
觀音區樹林里開創2處民間版滯洪池，並持續擴大達7萬9200噸；中壢區普忠里則藉由流域綜合方式，成功改善附近12處社區的淹水狀況，將埔頂支渠防汛閘門巡視全面改使用即時監看系統，及時掌握水情。
樹林里長吳進昌表示，樹林里農地因配合休耕，閒置時容易長雜草，導致過去梅雨、鋒面一來，低窪地區淹水高度常到達膝蓋；2017年興設滯洪池後情況大幅改善，里民還可以在滯洪池種植蓮花、養魚、養鴨，並在自然步道種絲瓜，防汛外也培植當地產業。
水務局水防科長李岳壇表示，面臨氣候變遷，光靠興建堤防等工程手段，往往無法防治淹水災情，但政府資源有限，民力無窮，公部門提供支援，協助民眾在災前收到防災資訊，學會看懂衛星雲圖掌握天氣變化，並提升社區自主應變能力，讓里民能夠自救自助，隨時應對。
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