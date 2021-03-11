桃捷施工阻大豪華遊艇出海 向海致敬16日凌晨運送

巨星造船公司最近完工大型豪華遊艇，卻礙於桃園綠線捷運施工，影響遊艇運送大園區竹圍漁港測試計畫，經請交通部協助，公路總局中壢工務段長蔡志盈今下午表示，為執行行政院「向海致敬」專案，已協調相關路權單位配合大型遊艇陸上運輸交管，預定16日凌晨0到6時協助該艘大型遊艇運到竹圍漁港停放測試。

巨星造船董事長陶君亮表示，這艘寬、高各約6公尺、長約25公尺的大型豪華遊艇，準備外銷東南亞國家，這次因綠捷施工，造成工廠到竹圍漁港運送不便，申請交通部協調整合讓遊艇可以運送出海；他對政府「向海致敬」關注業者需求，幫助國內遊艇產業發展十分感謝。

蔡志盈表示，該艘大型遊艇從蘆竹運送到竹圍漁港停放、測試，因船體龐大，交通部協調各單位配合交管16日凌晨0時至6時，由蘆竹區大竹北路出發，途經南青路、富國路、台4線的南崁路3段、三民路2段，轉到航翔路、三民路一段（台4線）、台15線建國路、海港路、彩虹橋至竹圍漁港鄉

因大型遊艇船體運送、沿途號誌移置轉向、航翔路門架拆移費用，均由造船業者負責，遊艇運抵竹圍漁港後，業者必須當天回復航翔路門架，沿途移置轉向的道路號誌也必須在3天內恢復原狀。