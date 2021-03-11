快訊

要變天了！東北季風增強到下周日 兩個降雨熱區曝光

現場重現／余富誠滿壘1出局傳一壘 職棒五年象隊開幕戰屠獅

桃捷施工阻大豪華遊艇出海 向海致敬16日凌晨運送

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市巨星造船公司建造一艘大型豪華遊艇，預定16日凌晨運至竹圍漁港，交通部「向海致敬」當天協助配合遊艇運送。記者曾增勳／攝影
桃園市巨星造船公司建造一艘大型豪華遊艇，預定16日凌晨運至竹圍漁港，交通部「向海致敬」當天協助配合遊艇運送。記者曾增勳／攝影

巨星造船公司最近完工大型豪華遊艇，卻礙於桃園綠線捷運施工，影響遊艇運送大園區竹圍漁港測試計畫，經請交通部協助，公路總局中壢工務段長蔡志盈今下午表示，為執行行政院「向海致敬」專案，已協調相關路權單位配合大型遊艇陸上運輸交管，預定16日凌晨0到6時協助該艘大型遊艇運到竹圍漁港停放測試。

巨星造船董事長陶君亮表示，這艘寬、高各約6公尺、長約25公尺的大型豪華遊艇，準備外銷東南亞國家，這次因綠捷施工，造成工廠到竹圍漁港運送不便，申請交通部協調整合讓遊艇可以運送出海；他對政府「向海致敬」關注業者需求，幫助國內遊艇產業發展十分感謝。

蔡志盈表示，該艘大型遊艇從蘆竹運送到竹圍漁港停放、測試，因船體龐大，交通部協調各單位配合交管16日凌晨0時至6時，由蘆竹區大竹北路出發，途經南青路、富國路、台4線的南崁路3段、三民路2段，轉到航翔路、三民路一段（台4線）、台15線建國路、海港路、彩虹橋至竹圍漁港鄉

因大型遊艇船體運送、沿途號誌移置轉向、航翔路門架拆移費用，均由造船業者負責，遊艇運抵竹圍漁港後，業者必須當天回復航翔路門架，沿途移置轉向的道路號誌也必須在3天內恢復原狀。

遊艇 行政院

延伸閱讀

桃園9天大執法抓263件酒駕 全市危險路口取締2萬件違規

桃園有2984戶勞退舊制專戶未結清 勞動局將發函輔導

航港局爆重大監理弊案 員工隻手遮天收賄發遊艇駕照

桃園客家博覽會墊付案附帶3條件今通過 延期2023年舉行

相關新聞

桃園9天大執法抓263件酒駕 全市危險路口取締2萬件違規

桃園市警察局交通大隊根據歷年數據分析，發現3月是桃園地區交通事故高峰期，昨結束為期9天的「安道防故」大執法後，統計共取締...

中壢消防栓狂噴水 正值缺水期民眾嘆可惜

桃園市中壢區正光二街一處消防栓，今天下午3點多不明原因破裂，大量自來水急速噴出，馬路淹大水，自來水公司獲報正在趕至現場處...

桃園有2984戶勞退舊制專戶未結清 勞動局將發函輔導

勞動部近日清查全台「勞退舊制專戶」，發現有3.2萬家事業單位已無雇用舊制勞退勞工，卻未結清帳戶，累計金額多達105億。桃...

新竹芎林明停水20小時！自來水公司籲關閉抽水馬達

台灣自來水公司第3區管理處竹北管運所公告，芎林鄉多達6個村，將從明天上午10點開始停水20個小時，影響至少2800戶；自...

中壢10大肇事路段曝光 警強力取締違規

桃園市警中壢分局分析數據，發現中壢區今年1至3月發生6起A1類交通事故，死亡事故肇事原因以「支道車未禮讓幹道車先行」最多...

開墾大鹿林道無主榮民遺骸 楊文科承諾協助遷葬安置

落成啟用2年的竹東生命紀念園區，在開發過程中挖出上百具半世紀前協助開發大鹿林道的榮民遺骸，其中53具無後人認領，置放在生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。