桃園9天大執法抓263件酒駕 全市危險路口取締2萬件違規

桃園市警察局交通大隊根據歷年數據分析，發現3月是桃園地區交通事故高峰期，昨結束為期9天的「安道防故」大執法後，統計共取締2萬多件違規，其中闖紅燈8000多件最多，其次轉彎未依規定、超速等，另酒駕也高達263件，數字驚人，另有也3件死亡車禍、600多件受傷車禍。

交大指出，2018年至2020年間發生車禍事故波段，統計出3月是車禍高峰期，研判可能天氣轉暖民眾出遊，加上開學通勤及相關聚會等，因此從3月2日至10日間展開為期9天的「安道防故」大執法，在全市100多個路口加強攔查酒駕、闖紅燈，超速等違規。

警方統計，這9天執法一共取締2萬579件違規，其中闖紅燈及紅燈右轉有8101件排名第一，其次是轉彎未依規定5662件，再來超速4780件、並排停車1613件，酒後駕車也高達263件，車不讓人則有160件。

另外，這期間也發生650件以上車禍受傷事故，並有3件死亡車禍，警方發現肇事主因仍然以「未注意車前狀況」為主。

而這次大執法的事故日平均數為94.4件，與去年7月至12月間3次大執法日平均數142件相比，一共下降47.6件（約減少33.5%)，再和去年3月同期日均發生127.1件相較，下降32.7件（約減少25.7%)。

警方表示，這次大執法著重在各區域前十大多肇事路口、路段，採取重點投入警力、防制事故，並提高見警率。警方也說，目前桃園多處路段正興建捷運系統，民眾若遇道路縮減，切勿逞快爭道以免發生危險。