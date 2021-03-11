快訊

體虛國二女水壺被下毒瘦8公斤 兇手還嗆「可去她喪禮」

必要的犧牲？哥倫比亞「空襲毒梟」枉殺女童火風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園9天大執法抓263件酒駕 全市危險路口取締2萬件違規

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園交大結束9天大執法，共取締2萬多件違規，其中包含263件酒駕。圖／警方提供
桃園交大結束9天大執法，共取締2萬多件違規，其中包含263件酒駕。圖／警方提供

桃園市警察局交通大隊根據歷年數據分析，發現3月是桃園地區交通事故高峰期，昨結束為期9天的「安道防故」大執法後，統計共取締2萬多件違規，其中闖紅燈8000多件最多，其次轉彎未依規定、超速等，另酒駕也高達263件，數字驚人，另有也3件死亡車禍、600多件受傷車禍。

交大指出，2018年至2020年間發生車禍事故波段，統計出3月是車禍高峰期，研判可能天氣轉暖民眾出遊，加上開學通勤及相關聚會等，因此從3月2日至10日間展開為期9天的「安道防故」大執法，在全市100多個路口加強攔查酒駕、闖紅燈，超速等違規。

警方統計，這9天執法一共取締2萬579件違規，其中闖紅燈及紅燈右轉有8101件排名第一，其次是轉彎未依規定5662件，再來超速4780件、並排停車1613件，酒後駕車也高達263件，車不讓人則有160件。

另外，這期間也發生650件以上車禍受傷事故，並有3件死亡車禍，警方發現肇事主因仍然以「未注意車前狀況」為主。

而這次大執法的事故日平均數為94.4件，與去年7月至12月間3次大執法日平均數142件相比，一共下降47.6件（約減少33.5%)，再和去年3月同期日均發生127.1件相較，下降32.7件（約減少25.7%)。

警方表示，這次大執法著重在各區域前十大多肇事路口、路段，採取重點投入警力、防制事故，並提高見警率。警方也說，目前桃園多處路段正興建捷運系統，民眾若遇道路縮減，切勿逞快爭道以免發生危險。

車禍

延伸閱讀

桃園有2984戶勞退舊制專戶未結清 勞動局將發函輔導

男闖紅燈害女騎士自摔遭吊照 法官認兩車未碰撞撤罰

桃園客家博覽會墊付案附帶3條件今通過 延期2023年舉行

MLB／戴蒙酒駕胡言亂語被逮 連支持川普都說出口

相關新聞

桃園9天大執法抓263件酒駕 全市危險路口取締2萬件違規

桃園市警察局交通大隊根據歷年數據分析，發現3月是桃園地區交通事故高峰期，昨結束為期9天的「安道防故」大執法後，統計共取締...

中壢消防栓狂噴水 正值缺水期民眾嘆可惜

桃園市中壢區正光二街一處消防栓，今天下午3點多不明原因破裂，大量自來水急速噴出，馬路淹大水，自來水公司獲報正在趕至現場處...

桃園有2984戶勞退舊制專戶未結清 勞動局將發函輔導

勞動部近日清查全台「勞退舊制專戶」，發現有3.2萬家事業單位已無雇用舊制勞退勞工，卻未結清帳戶，累計金額多達105億。桃...

新竹芎林明停水20小時！自來水公司籲關閉抽水馬達

台灣自來水公司第3區管理處竹北管運所公告，芎林鄉多達6個村，將從明天上午10點開始停水20個小時，影響至少2800戶；自...

中壢10大肇事路段曝光 警強力取締違規

桃園市警中壢分局分析數據，發現中壢區今年1至3月發生6起A1類交通事故，死亡事故肇事原因以「支道車未禮讓幹道車先行」最多...

開墾大鹿林道無主榮民遺骸 楊文科承諾協助遷葬安置

落成啟用2年的竹東生命紀念園區，在開發過程中挖出上百具半世紀前協助開發大鹿林道的榮民遺骸，其中53具無後人認領，置放在生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。