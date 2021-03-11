中壢消防栓狂噴水 正值缺水期民眾嘆可惜

桃園市中壢區正光二街一處消防栓，今天下午3點多不明原因破裂，大量自來水急速噴出，馬路淹大水，自來水公司獲報正在趕至現場處理。正值缺水季，民眾看到自來水流不停，直嘆好可惜。

正光二街消防栓破裂，現場一大片路面都被噴濕，儘管民眾已拿盆栽遮擋，但強烈水柱持續向前噴，路過行人、車輛寸步難行。有民眾打電話打電話給消防局，但消防局表示沒辦法處理，已轉知自來水公司處理中。截至下午4點45分，消防栓還在噴水。