聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園有2984戶勞退舊制專戶未結清 勞動局將發函輔導
勞動部近日清查全台「勞退舊制專戶」，發現有3.2萬家事業單位已無雇用舊制勞退勞工，卻未結清帳戶，累計金額多達105億。桃園市有2984戶尚未結清，市府勞動局指出，將會先發函通知並陸續輔導。
勞動局勞動條件科長張珮玲表示，桃園市勞退舊制帳戶約有8900戶，其中已無舊制勞工的公司帳戶有2984戶，這2984戶是今年要清查的對象，會先發函並輔導。
張珮玲說，會以能聯絡到的事業單位為優先輔導對象，少部分事業單位可能已經歇、停業，不過還是會想辦法通知要結清並領回剩餘款。
為積極清查，勞動局今年將辦理3場次勞工退休金法令宣導會，落實宣導，事業單位如需諮詢勞工退休準備金提撥制度及相關法令，可撥打勞動局勞動條件科勞退辦公室，諮詢電話：03-3322101轉6844至6846。
此外，由於桃園市勞工數近百萬人，卻僅有一處勞保局辦事處，先前規畫在南桃園、中壢地區設置勞保局駐點服務站，勞保局中壢服務站明天將開幕，地址為桃園巿中壢區三光路325號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言