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桃園有2984戶勞退舊制專戶未結清 勞動局將發函輔導

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
勞動部近日清查全台「勞退舊制專戶」，發現有3.2萬家事業單位已無雇用舊制勞退勞工，桃園市有2984戶尚未結清，市府勞動局表示，將會先發函通知並陸續輔導。記者陳夢茹／攝影
勞動部近日清查全台「勞退舊制專戶」，發現有3.2萬家事業單位已無雇用舊制勞退勞工，桃園市有2984戶尚未結清，市府勞動局表示，將會先發函通知並陸續輔導。記者陳夢茹／攝影

勞動部近日清查全台「勞退舊制專戶」，發現有3.2萬家事業單位已無雇用舊制勞退勞工，卻未結清帳戶，累計金額多達105億。桃園市有2984戶尚未結清，市府勞動局指出，將會先發函通知並陸續輔導。

勞動局勞動條件科長張珮玲表示，桃園市勞退舊制帳戶約有8900戶，其中已無舊制勞工的公司帳戶有2984戶，這2984戶是今年要清查的對象，會先發函並輔導。

張珮玲說，會以能聯絡到的事業單位為優先輔導對象，少部分事業單位可能已經歇、停業，不過還是會想辦法通知要結清並領回剩餘款。

為積極清查，勞動局今年將辦理3場次勞工退休金法令宣導會，落實宣導，事業單位如需諮詢勞工退休準備金提撥制度及相關法令，可撥打勞動局勞動條件科勞退辦公室，諮詢電話：03-3322101轉6844至6846。

此外，由於桃園市勞工數近百萬人，卻僅有一處勞保局辦事處，先前規畫在南桃園、中壢地區設置勞保局駐點服務站，勞保局中壢服務站明天將開幕，地址為桃園巿中壢區三光路325號。

勞動部 退休金

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