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新竹芎林明停水20小時！自來水公司籲關閉抽水馬達
台灣自來水公司第3區管理處竹北管運所公告，芎林鄉多達6個村，將從明天上午10點開始停水20個小時，影響至少2800戶；自來水公司提醒民眾水壓降低期間建議關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久產生高溫，導致馬達損壞發生火災。
自來水公司第3區管理處表示，從12日上午10點至13日上午6點，因進行寶山支援芎林管閥改接工程，包含上山村、下山村、芎林村、水坑村、文林村（高速公路以西）及中坑村（高速公路以西）將停水。
民眾在停水期間，自來水公司建議關閉抽水機電源，以免因馬達空轉過久會產生高溫，導致馬達起火，也避免供水管線因負壓吸入污水造成用水衛生安全，而建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間應關閉總表前制水閥，避免虹吸污染發生。
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