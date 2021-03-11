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中壢10大肇事路段曝光 警強力取締違規
桃園市警中壢分局分析數據，發現中壢區今年1至3月發生6起A1類交通事故，死亡事故肇事原因以「支道車未禮讓幹道車先行」最多。中壢警方除積極到校園交通宣導，也針對酒駕、闖紅燈、並排停車、轉彎未依規定等重點取締，提醒民眾應減速慢行、遵守交通規則。
中壢警方統計2021年1月至3月10日，中壢區10大肇事路段包含中華路、環中東路、中正路、中山東路、中園路、延平路、新中北路、新生路、龍岡路和中北路；和去年同期相比，中壢的交通事故從4147件降為4000件，其中A2減少42件、A3減少107件，但A1類交通事故增加2件。
中壢區今年發生的6起A1類交通事故，肇事原因以「支道車未禮讓幹道車先行」最多，其他原因包括行人未依規定穿越馬路、自撞電桿、轉彎未依規定（右轉彎注意後方車輛）和自撞石墩。
為防治交通事故發生，警方除配合交通警察大隊進行9天「安道防故」大執法，中壢警方也推動順安專案，取締重大交通違規、並排臨時停車、路口和公共汽車招呼站內10公尺停車等違規項目。警方於A1事故發生點、昏暗路口、轉彎處及車速較快路段等112處加裝爆閃燈，提醒路人路口減速慢行。
中壢警分局長陳錦坤表示，中壢警方已邀集專家學者、相關路權機關及地方里長會勘，具體檢討交通事故的發生原因與防制措施，警方將於中華路、中正路等路段實施移動式測速照相，上述路段均為速限 50 公里，提醒民眾應減速慢行。
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