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竹縣管閥改接工程 芎林鄉6村12日起停水20小時

中央社 / 新竹縣11日電

台灣自來水公司今天表示，竹北營運所辦「寶山支援芎林管閥改接」工程，芎林鄉上山村、下山村、芎林村、水坑村、文林村和中坑村，明天上午10時到13日上午6時止停水

台灣自來水公司指出，為枯旱期間，以維持芎林地區供水穩定，將辦「寶山支援芎林管閥改接」工程，芎林鄉上山村、下山村、芎林村、水坑村、文林村和中坑村，從明天上午10時到13日上午6時止停水，共計將停水20個小時（含恢復供水時程），預計將有2800戶民眾，會受影響。

在苗栗部分，配合「東興廠一期OTV膠羽沉澱池改建工程」原水管路改接，苗栗縣竹南、頭份、造橋、後龍4鄉鎮44里18日上午7時到19日上午5時止，停水22小時，影響逾3萬戶。

台灣自來水公司表示，停水範圍的用戶，請留意在水壓降低期間應關閉抽水機電源，並慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久，會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

停水 污水

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