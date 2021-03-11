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開墾大鹿林道無主榮民遺骸 楊文科承諾協助遷葬安置

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

落成啟用2年的竹東生命紀念園區，在開發過程中挖出上百具半世紀前協助開發大鹿林道的榮民遺骸，其中53具無後人認領，置放在生命園區倉庫中，新竹縣長楊文科接獲陳情後，馬上允諾協助無主榮民遺骸遷厝，並指示縣府相關單位協助安厝到新竹軍人忠靈祠。

據新竹縣中央軍事院校校友會理事長黎保國表示，1959年有參與823砲戰的新竹軍400多名弟兄被調派到新竹縣，開發竹東到五峰鄉觀霧的大鹿林道，並協助建置樂山雷達站，施工期間使用TNT黃色炸藥，造成9位榮民殉職及300多名弟兄受傷，殉難工程人員就地掩埋，並在觀霧服務中心立紀念碑，傷者則轉送芎林野戰醫院，並有多人在3年內陸續往生，埋葬在竹東第4公墓。

黎保國還說，這些年來200多具開墾大鹿林道的榮民遺骸陸續有家人或同鄉領回，但統計到4、5年前還有137具無主遺骸；黎保國表示這些榮民弟兄協助軍事基地及大鹿林道開發，保家衛國之外，也打下當地林業和現今觀光繁榮的基礎，除了苦勞也有功勞，雖然前縣長邱鏡淳曾提供協助，但受限於政府預算，遷葬超過一半，不過至今仍還有53具未安置。

縣長楊文科近期已經指示縣府相關單位協助安厝到新竹軍人忠靈祠，讓孤單的榮民靈魂不再漂泊、能夠安息；他也說，聽到這群老兵開發地方的故事後認為，飲水思源是做人的根本，協助勞苦功高的榮民弟兄，縣府責無旁貸。

榮民 新竹 楊文科

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