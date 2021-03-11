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竹科旱情 水利署長：當務之急是讓各廠商生產不中斷

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹科園區目前採用水總量管制，會持續輔導廠商實施節水。記者巫鴻瑋／攝影
竹科園區目前採用水總量管制，會持續輔導廠商實施節水。記者巫鴻瑋／攝影

新竹供水吃緊，今天水利署長賴建信偕同新竹市長林智堅關心廠商用水問題，並找來各企業廠商代表說明因應缺水問題及新竹未來產業發展供水規畫，呼籲各企業配合政府抗旱措施；水利署則說明，目前每天從桃園支援新竹的水量已經超過20萬噸，但仍要各界共體時艱。

水利署長賴建信在會議中表示，水利署在去年7月13日就提早應變，除了中央在3年前就籌辦的抗旱水井外，新竹市政府也有12口水井，新竹地區相關的備援措施及演練都已經進行，但當務之急是讓竹科的各廠商生產不中斷，也詳細向各企業說明目前政府的措施。

科管局副局長傅金門則說，園區的供水目前是採總量管制，對於水源開發科管局也有進行，不過竹科在20年前就設立了節水顧問團，竹科的相對用水量有持續下降；不過傅金門也表示，雖然產業的節水非常重要，但是仍有極限，治本之道仍是需要長期規畫。

科學園區同業公會理事長李金恭說，竹科廠商已經開始憂心水情，也逐步啟動水車載運；而未來在台積電及周邊產業、企業擴產、擴廠下，對於用水的需求「只增不減」。

水利署長賴建信表示目前的當務之急是讓竹科廠商的生產不中斷，呼籲產業配合抗旱、節水措施。記者巫鴻瑋／攝影
水利署長賴建信表示目前的當務之急是讓竹科廠商的生產不中斷，呼籲產業配合抗旱、節水措施。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 水利署 抗旱

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