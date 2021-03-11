清大EMBA開課 8名授課業師公司市值超過8千億元

以培育高階管理人才為目標的清華大學高階經營管理碩士在職專班（EMBA）首開「董總的經營哲學」課程，邀來友達董事長彭双浪談逆境領導、價值轉型，佳世達科技董事長兼總經理陳其宏講授「大艦隊」策略，8名授課業師的公司市值合計超過8000億元。

清大指出，「董總的經營哲學」這門課排出的重量級師資包括友達光電董事長彭双浪、和碩聯合科技董事長童子賢、佳世達科技董事長兼總經理陳其宏、信驊科技董事長兼總經理林鴻明、祥碩科技總經理林哲偉、旭榮集團執行董事黃冠華、文曄科技董事長兼總經理鄭文宗、晶心科技總經理林志明等8名業界領導人。

清大科技管理學院院長林哲群指出，新冠肺炎疫情擴散後，企業面臨轉型與創新挑戰，一個好的領導者必須同時具備人文素養、創新思維與領袖決策力，才能帶領企業開創新未來，而這些學識不易從書本中取得，最好的加值方式就是仰賴成功者的經驗傳承。

林哲群去年底與科管院副院長嚴秀茹一同規畫「董總的經營哲學」課程，目標就是要邀請重量級董事長及總經理（董總級）業界領導人，分享他們的創業、管理、創新等經營哲學。

另外，林哲群上學期還委請清大副校長林聖芬為EMBA學生開設人文思維與社會實踐課程，找來詩人楊渡、打擊樂家朱宗慶等業師，提升學生心理素質，期盼透過文武並進的新模式，賦予在職教育新活力。

「董總的經營哲學」課程10日晚間由陳其宏授課揭開序幕。陳其宏指出，佳世達近年以「大艦隊」策略來轉型，7年投資超過70家企業，加速進入醫療事業、智慧解決方案和5G網通事業。

過去台灣有不少企業在利基市場表現很好，但規模較小，也不見得願意合作，過去幾年佳世達成功透過投資併購的成長方法，成功轉型並創造企業價值。他也希望能夠透過分享「佳世達大艦隊模式」，協助台灣企業提升附加價值、團結起來，增加一起打世界盃的機會，共同創造價值轉型的大未來。