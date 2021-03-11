桃園客家博覽會墊付案附帶3條件今通過 延期2023年舉行

桃園市原訂明年7至9月要舉行首屆世界客家博覽會，墊付款案昨在議會專案報告遭狠批是大撒幣，經過黨團討論後，墊付款案以附帶3項決議通過，活動延期至後年舉行、以既有場館為主、如要新建館舍要以永久館舍設為規畫。

世界客家博覽會總經費15億，客委會以前瞻基礎建設計畫編12億特別預算，該筆特別預算拆成3次撥付，今年先撥付8500萬、明年7億2920萬、後年3億8580萬，市府另外自籌3億。原要斥資3億於青埔高鐵站前廣場設置世界館主館，因土地非市府所有，還需1億拆遷費，讓議員們相當反對。

議長邱奕勝表示，經過充分討論，今天不再進行討論，直接進行墊付案同意與不同意。引起市議員黃婉如的不滿，她直呼，現在都不能開口表達自己的意見嗎？她認為，辦世客博是好事，可以讓台灣客家民族發光發熱，但明年辦理實在太趕不妥。

市議員黃敬平則擔心，無論今天有墊付案有沒有通過，應該都要白紙黑字的寫下來，萬一中央不理，堅決要明年辦理，桃園會被擺一道。市議員牛煦庭則說，場館要改、全部的計畫都要更改，「不能隨便過關，議員不能被摸頭」。

投票表決多數議員皆同意，僅有黃婉如、陳萬得、簡智翔、牛煦庭、黃敬平5人反對，墊付款案附帶3項決議通過。鄭文燦說，桃園有90萬客家人口，客委會和桃市府合作舉辦首屆世界客家博覽會，總經費15億，客委會編列12億元，原預定分3年撥付，考慮展場整建要提早進場，今年撥付8500萬不夠，市府才向市議會提出墊付3億。

「延期是考慮疫情，與政治無關」，鄭文燦表示，考量疫情並爭取國外旅客到桃園參訪，他會和客委會協商延期至後年舉辦，後年他的任期已結束，將利用2年的時間把世客博籌備工作、場館整建、展覽規畫等全部完成，再交給下一屆市長開幕；第二點他會以既有的場館整修、整備為主，讓預算的效益提高。