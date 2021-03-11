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水公司東興給水廠施工 苗栗部分鄉鎮市18日停水1天1夜

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
自來水公司辦理「東興廠一期OTV膠羽沉澱池改建工程」原水管路改接，3月18日上午7點至19日上午5點苗栗縣竹南、頭份、造橋、後龍等鄉鎮市將停水施工。記者胡蓬生／攝影
自來水公司辦理「東興廠一期OTV膠羽沉澱池改建工程」原水管路改接，3月18日上午7點至19日上午5點苗栗縣竹南、頭份、造橋、後龍等鄉鎮市將停水施工。記者胡蓬生／攝影

自來水公司中區工程處辦理「東興廠一期OTV膠羽沉澱池改建工程」原水管路改接，3月18日上午7點至19日上午5點苗栗縣竹南、頭份、造橋、後龍等鄉鎮市將停水施工，水公司提醒用戶注意並配合儲水備用。

自來水公司表示，停水區域竹南鎮包括大厝、大埔、山佳、中美、中英、中港、中華、公義、公館、天文、正南、竹南、竹興、佳興、海口、崎頂、港墘、開元、新南、照南、聖福、龍山、龍鳳、營盤里；頭份市田寮、蘆竹、尖山、尖下、廣興、濫坑里；

造橋鄉造橋、平興、朝陽、談文、龍昇、豐湖村；後龍鎮埔項、新民、校椅、海寳、灣寶、東明、大山、溪洲里；另外水壓降低區域包括後龍鎮海埔、外埔、秀水、水尾里。

水公司提醒用戶，水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，可能造成馬達空轉過久產生高溫損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。建築物自來水進水口低於地面的用戶，停水期間請將總表前制水閥關閉，避免可能發生的虹吸汙染。

停水 大埔

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