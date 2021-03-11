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桃園龍潭農會新3巨頭出爐 理事長謝明宏 黃璟舞轉常監

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍潭農會選舉結果新3巨頭 常務監事黃璟舞（右起）、理事長謝明宏、代理總幹事湯明吉。記者鄭國樑／攝影
龍潭農會選舉結果新3巨頭 常務監事黃璟舞（右起）、理事長謝明宏、代理總幹事湯明吉。記者鄭國樑／攝影

桃園市龍潭區農會今天上午召開新任理監事會並選舉理事長，原先被視為兩派競爭激烈的局面，在上周理事選舉出爐後，原任理事長黃璟舞這邊占上風，今天一如預期，農會新3巨頭為理事長謝明宏、常務監事黃璟舞，上午同時交接，農會專員湯明吉先代理總幹事，依農會法規60天後可獲聘真除。

龍潭區農會從會員代表、理監事上、級農會代表選舉都一直處於競爭激烈的局面，地方傳言不斷，連警方都規畫勤務嚴防滋事，一直到上周理監事選舉結果底定，挑戰現任理事長黃璟舞的派系未能掌握多數，農會選舉較勁聲浪才漸漸平息，不過龍潭警分局還是不敢大意，上午全程關注理事長選舉過程，確保沒有任何外力介入。

龍潭區農會上周理事選舉14人登記參選要選出9人，當選人為謝蕭玉娥、黃金波、陳國振、陳春順、江虎材、謝明宏、游禮炳、劉俊興及羅濟豐。監事6選3，當選人為徐旺廷、黃璟舞及古銘洲；上級農會會員代表7選4，當選人楊衍君、蕭家坤、曾順樞及謝國漢。

龍潭農會選舉激烈，上午理監事選舉時，派系緊盯開票。記者鄭國樑／翻攝
龍潭農會選舉激烈，上午理監事選舉時，派系緊盯開票。記者鄭國樑／翻攝
龍潭區農會理事長選舉結果出爐，上午隨即交接。記者鄭國樑／攝影
龍潭區農會理事長選舉結果出爐，上午隨即交接。記者鄭國樑／攝影

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