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桃園航空城實質開發關鍵 大園農會三巨頭產生
桃園航空城計畫逐步進入實質徵收開發前，大園區農會選舉受到注意，今天上午召開新任理監事會議，選任理事長、常務監事及遴聘總幹事「三巨頭」，現任當選派系掌握下，選舉沒有意外，現任理事長游智健順利連任、游象河當選常務監事，現任總幹事呂理標獲聘連任，游智健說，這次大園農會選舉是歷來最平和一次，未來農會將持續穩健經營，為農民、會員謀取最大福利。
大園區農會這次選舉從選舉新任會員代表及理監事，在地方派系居中協調下，由於原任常務監事謝岳龍任期屆滿，在農會現任派系掌握中，無反對派競爭下，游智健、游象河在理、監事一致支持下，順利當選理事長、常務監事。
呂理標擔任大園農會2屆總幹事，與游智健合作下，經營業績穩定成長，獲理監事肯定，農會人士表示，呂理標這次尋求連任，由於同額遴聘，在派系支持下，順利獲聘連任總幹事，游智健、游象河及呂理標「三巨頭」上任。
游智健表示，這次新任理監事組成，順利選任理事長、常監和總幹事，是大園農會選舉歷來最平和的一次，當是也是責任的開始，未來將農會將持續穩健經營，服務農民、幫會員創造更大福利。
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