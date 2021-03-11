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桃園市復興區長、代表會主席訪原民會 爭取建設經費

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
原住民族委員會對復興區公所提出的重要建設和活動表示支持。圖／桃園市復興區公所提供
原住民族委員會對復興區公所提出的重要建設和活動表示支持。圖／桃園市復興區公所提供

桃園市復興區公所今年有3個主要建設、活動，同時需要中央補助，區長游正英表示，已經拜訪過原住民族委員會，主委夷將•拔路兒表示支持，公所將儘快提報計畫爭取中央補助。

復興區公所今年3個主要建設和活動為規畫泰雅文化園區、興建羅浮溫泉和主辦泰雅運動會。

區長游正英表示，9日下午和代表會主席林玉花、秘書周星文等人為復興建設拜會原民會，同時報告上述3項工作現況，其中泰雅文化園區已經有屬意地點，接近東眼山有4公頃土地包括公、私有地，還需要進行水保工程甚至環評，如果都能順利完成，目標是開闢北部最大的泰雅族文化園區，參考九族文化村和其他知名原住民族文化景點，讓族人還有到北橫旅遊的觀光客，能進一步認識泰雅族文化。

游正英說，另一個要推動的是羅浮溫泉位在河床，用地近1公頃，附近原本就有露營區，溫泉開發區內的私有地公所以經完成價購，後續要蓋大眾池等硬體，除了公所自籌經費，也需要原民會補助。

至於泰雅族運動大會，由南投、新竹、桃園、新北、宜蘭縣市所屬9個行政區輪流主辦，今年10月由桃園市復興區主辦，也需要原住民族委員會挹注經費，主委夷將•拔路兒表示支持，能爭取多少經費，還是要等公所把計畫送到原民會核定，才能確認。

桃園市復興區長、代表會主席拜會原住民族委員會，爭取建設經費。圖／桃園市復興區公所提供
桃園市復興區長、代表會主席拜會原住民族委員會，爭取建設經費。圖／桃園市復興區公所提供

原住民 溫泉 泰雅族

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