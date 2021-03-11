桃園市復興區長、代表會主席訪原民會 爭取建設經費

桃園市復興區公所今年有3個主要建設、活動，同時需要中央補助，區長游正英表示，已經拜訪過原住民族委員會，主委夷將•拔路兒表示支持，公所將儘快提報計畫爭取中央補助。

復興區公所今年3個主要建設和活動為規畫泰雅文化園區、興建羅浮溫泉和主辦泰雅運動會。

區長游正英表示，9日下午和代表會主席林玉花、秘書周星文等人為復興建設拜會原民會，同時報告上述3項工作現況，其中泰雅文化園區已經有屬意地點，接近東眼山有4公頃土地包括公、私有地，還需要進行水保工程甚至環評，如果都能順利完成，目標是開闢北部最大的泰雅族文化園區，參考九族文化村和其他知名原住民族文化景點，讓族人還有到北橫旅遊的觀光客，能進一步認識泰雅族文化。

游正英說，另一個要推動的是羅浮溫泉位在河床，用地近1公頃，附近原本就有露營區，溫泉開發區內的私有地公所以經完成價購，後續要蓋大眾池等硬體，除了公所自籌經費，也需要原民會補助。