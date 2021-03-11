快訊

《朝日新聞中文網》無預警關站！ 3月31日吹熄燈號

苗栗車站廁所採光玻璃成鏡子 如廁被一覽無遺網評「好87」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開車未禮讓屢釀事故 中壢警走進大學校園交通宣導

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市警中壢分局對大學生進行交通安全宣導。記者朱冠諭／翻攝
桃園市警中壢分局對大學生進行交通安全宣導。記者朱冠諭／翻攝

桃園市警中壢分局10日派出宣導團進入「南亞技術學院」校園，針對大學生進行交通安全宣導，現場由分局交通組警員負責講授有關交通安全常識、常見的交通事故及防禦駕駛等宣導內容。透過實際案例影片及生動活潑的宣導方式來吸引學生注意，並透過有獎徵答方式與學生互動，讓宣導效果更生動。

中壢區今年1至3月已發生數起A1類交通事故，經分析死亡交通事故，肇事原因以「支道車未禮讓幹道車先行」最多，顯見駕駛人對於路權的觀念及用路習慣仍有待加強。

中壢分局在校園進行宣導，除了希望讓學生具備交通安全正確觀念之外，也希望同學間能相互提醒及關心。另外也可以向家人及朋友宣導，讓正確的交通安全觀念能深植民心，無形中能夠減少交通事故發生。

大學生

延伸閱讀

好市多「1公里保鮮膜」全搶光 網曝優勢：可以用到天荒地老

網傳中壢10日晚「送肉粽」 警：已取消

桃園中壢龜山房市交易夯 A7站小檜溪亮眼行情3字頭

中壢公墓變身市民活動中心 鄭文燦讚：相信鄉親都愛來

相關新聞

影／苗栗車站廁所採光玻璃成鏡子 如廁被一覽無遺網評好87

苗栗火車站舊站房改造工程最近已完工啟用，但緊鄰新站東站入口的男女廁所，天井上方都以大片玻璃採光，晚間反射光線竟全成了「鏡...

影／崑科大新生黑天鵝命名賽 「華歌鵝、香奈鵝」勝出

崑山科大校園「崑山湖」誕生六隻黑天鵝寶寶，校方舉辦「第一屆崑大鵝子命名大賽」，今天公布結果：房地產開發系三年級羅康宇命名...

桃園客家博覽會墊付案附帶3條件今通過 延期2023年舉行

桃園市原訂明年7至9月要舉行首屆世界客家博覽會，墊付款案昨在議會專案報告遭狠批是大撒幣，經過黨團討論後，墊付款案以附帶3...

水公司東興給水廠施工 苗栗部分鄉鎮市18日停水1天1夜

自來水公司中區工程處辦理「東興廠一期OTV膠羽沉澱池改建工程」原水管路改接，3月18日上午7點至19日上午5點苗栗縣竹南...

桃園龍潭農會新3巨頭出爐 理事長謝明宏 黃璟舞轉常監

桃園市龍潭區農會今天上午召開新任理監事會並選舉理事長，原先被視為兩派競爭激烈的局面，在上周理事選舉出爐後，原任理事長黃璟...

桃園航空城實質開發關鍵 大園農會三巨頭產生

桃園航空城計畫逐步進入實質徵收開發前，大園區農會選舉受到注意，今天上午召開新任理監事會議，選任理事長、常務監事及遴聘總幹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。