開車未禮讓屢釀事故 中壢警走進大學校園交通宣導

桃園市警中壢分局10日派出宣導團進入「南亞技術學院」校園，針對大學生進行交通安全宣導，現場由分局交通組警員負責講授有關交通安全常識、常見的交通事故及防禦駕駛等宣導內容。透過實際案例影片及生動活潑的宣導方式來吸引學生注意，並透過有獎徵答方式與學生互動，讓宣導效果更生動。

中壢區今年1至3月已發生數起A1類交通事故，經分析死亡交通事故，肇事原因以「支道車未禮讓幹道車先行」最多，顯見駕駛人對於路權的觀念及用路習慣仍有待加強。

中壢分局在校園進行宣導，除了希望讓學生具備交通安全正確觀念之外，也希望同學間能相互提醒及關心。另外也可以向家人及朋友宣導，讓正確的交通安全觀念能深植民心，無形中能夠減少交通事故發生。