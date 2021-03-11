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影／苗栗車站廁所採光玻璃成鏡子 如廁被一覽無遺網評好87
苗栗火車站舊站房改造工程最近已完工啟用，但緊鄰新站東站入口的男女廁所，天井上方都以大片玻璃採光，晚間反射光線竟全成了「鏡面」，連女廁內部都一覽無遺，此事被人PO網，讓網友議論紛紛「難道連上廁所要撐傘？」、「好87的設計 」，台鐵苗栗車站今天上午已緊急將廁所封閉，天井上方的玻璃並以先膠條處理，站方表示已函請縣府施工改善。
苗栗火車站跨站式站房完工後，閒置多時的舊站房空間，縣府爭取前瞻計畫「城鎮之心」進行舊站房及周邊整環境改造，不久前才熱鬧啟用，上方採光玻璃晚間變鏡子的廁所就在新站入口旁，使用率也高。
昨天深夜有網友將此怪異狀況PO上臉書社團「苗栗大小事」，抱怨苗栗火車站前站新廁所設計太「前衛」，不用犯罪就能偷窺，PO文還附了一段影片，天井上方的玻將女廁內站、便盆照得一清二楚，引發網友熱烈討論。
苗栗縣議員徐筱菁上午前往車站關切，站方今天已將廁所先封閉，天井的玻璃也請工人貼上紅色膠條處理。
苗栗火車站站長吳俊德表示，廁所情況經旅客反映後，站方在3月2日已行文縣政府要求改善，目前先封閉停用，引導旅客至新站2樓使用，封閉的廁所將在改善完成後重新開放。
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