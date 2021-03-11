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竹科旱情 林智堅：市轄12口水井會第一時間抗旱支援
水利署、竹科管理局、科學工業同業公會與新竹市政府今天在園區舉行「新竹地區未來水資源規畫說明會」，針對新竹地區現況水情及長期用水進行討論、協調；新竹市長林智堅表示，政府已經「上天下海」努力找水，除了現有17口抗旱水井，市轄內還有12口水井，都會在第一時間進行抗旱支援。
林智堅說，目前台灣面臨56年來最嚴重旱象，沒有颱風帶來水量，水情相當吃緊，竹科是台灣經濟命脈，新竹市是半導體重鎮，用水用電相當重要，因此今天市府和科管局、水利署，邀請企業一起，希望藉由直接聆聽、會中溝通，找到共同抗旱的方法。
目前大新竹地區已經透過桃竹備援管線、北水南調工程，每天供應20萬噸用水，成為此次緩解旱情最重要的救援工程，而大新竹也已有17口抗旱水井，其中16口在新竹市、1口在新竹縣。
林智堅也指出，新竹市目前透過客雅水資源中心設置RO淨水設備，提升水質供民生及產業取用，而且海水淡化也在66天之內趕工完成；他強調，旱和防疫一樣，需要國人共同努力，市府努力找水、業者努力節水、民眾努力省水。
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