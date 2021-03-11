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苗栗火車站新公廁天井反光全都露 縣府將改善

中央社 / 苗栗縣11日電

苗栗火車站東站新建公廁天井設計以自然採光，但夜晚玻璃在室內經燈光投射宛如鏡子，直接反射如廁影像；對此，苗栗縣政府水利處今天表示，工程還在驗收階段，將儘速改善。

苗栗縣政府配合內政部營建署推動城鎮之心計畫，辦理苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程，在東站新建公廁，但有民眾發現，公廁內屋頂的天井設計，入夜後燈光反射，會讓如廁者被看光光。

網友實測並拍下影片PO上臉書社團「苗栗大小事」，影片中，拍攝者拿手機進入女廁，鏡頭朝廁所隔間上方拉近一看，透過玻璃反射，另一名在廁所內的女性友人動態一覽無遺，簡直成了走光鏡，網友直呼「這太前衛了吧，不用犯罪就能偷窺」、「以後上廁所要撐傘嗎」引發熱議。

台鐵苗栗站站長吳俊德表示，由於該工程是苗栗縣政府水利處施作，日前接獲民眾反映後，已立即行文縣府請儘速改善。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃今天表示，設計師當初設計玻璃天井，是為了在白天能夠增加自然採光，原本使用透明玻璃，但到夜晚，室內燈光投射會造成玻璃反射像鏡子一樣，他說目前該工程還在驗收階段，今天會先請承包商進行局部改善，可能先以貼壁紙方式暫時遮擋，後續考慮更換玻璃材質或其他改善方式，相關缺失會納入檢討會議再辦理驗收。

苗栗縣

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