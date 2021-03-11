新竹縣衛生局肉品標示稽查 93家豬肉、牛肉業者都合格

新竹縣政府從今年元旦開放萊豬進口後，已經先行完成新竹縣4000多家食品業者豬肉產地標示輔導作業，近期也展開今年首次大型稽查作業，共抽查93家業者，結果是豬肉及其可食部位及牛肉產地標示全數合格；縣長楊文科則提醒提醒民眾買豬肉、外出用餐，都要先確認肉品產地標示。

縣長楊文科表示，今年元旦開放含瘦肉精的豬肉及其可食部位進口，民眾對於萊克多巴胺的健康疑慮始終無法釋懷，為讓民眾對食用豬肉及其可食部位能安心，衛生局在近期展開大型稽查作業「畜肉安心計畫」及「加強查驗市售豬、牛肉產製品計畫」，查核縣內一般食品業者。

針對傳統市場、夜市、商圈等不同場域啟動大型掃街式稽查作業，特別會同新竹縣食品安全廉政工作小組成員共同查核湖口鄉公有市場及周邊業者，稽查93家業者標示全數合格；另也抽驗蔬果19件、肉品40件，後續檢驗結果報告出爐後，將公告於衛生局網頁及臉書專頁。

衛生局提醒食品業者，務必遵守相關食品安全衛生管理法規，特別是豬肉、牛肉產地標示，需依據食安法第22條產地標示，違者可依食安法第47條裁罰最高300萬元罰鍰，若標示不實則最高能處以400萬元罰鍰；同時業者需將進貨單據保存5年備查。