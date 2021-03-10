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健行科大傑出校友賴博司 接任工業區總會理事長

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司與健行科大校長李大偉、校友會理事長許文南出席理監事交接典禮。圖／健行科大提供
中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司與健行科大校長李大偉、校友會理事長許文南出席理監事交接典禮。圖／健行科大提供

中華民國工業區廠商聯合總會9日舉行第八、九屆理事長暨理監事交接典禮，總統蔡英文到場見證；新任理事長賴博司是健行科大傑出校友和校友總會副理事長，健行科大校長李大偉、技合處長李國樑、校友總會理事長許文南應邀出席觀禮，與全校師生共同分享榮耀。

賴博司畢業於健行工專（健行科技大學前身）機械工程科，目前擔任苗成企業董事長，同時也是行政院政務顧問、彰化縣工商投資策進會副主任委員和健行科大校友總會副理事長。

賴博司在典禮上呼籲政府協助穩定新台幣匯率，對產業缺工有相對應的解決配套，例如聘雇外籍移工更有彈性，並盡速通過新經濟移民法，吸引更多外技術人員來台工作定居。

賴博司擔任工業區總會理事長；健行科大表示，全校師生都同感榮耀，健行科大畢業在各行各業皆有傑出表現，未來將持續秉持優良的辦學傳統，為產業培育優秀人才。

行政院 移民

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