快訊

江宏傑遭爆拿愛媽及小孩當人質 華研怒發9點回應：太可惡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孫大千控鄭文燦護航砂石廠 桃市府駁斥：都有稽查告發

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
前立委孫大千今天在臉書指控桃園市長鄭文燦是「aka砂石場好朋友」」，護航砂石廠連帶滅絕草漯藻礁；桃園市環保局長呂理德駁斥，表示都有派員稽查並告發，護航說法與事實不符。圖／截自孫大千臉書
前立委孫大千今天在臉書指控桃園市長鄭文燦是「aka砂石場好朋友」」，護航砂石廠連帶滅絕草漯藻礁；桃園市環保局長呂理德駁斥，表示都有派員稽查並告發，護航說法與事實不符。圖／截自孫大千臉書

前立委孫大千近日因藻礁議題多次與桃園市政府互嗆，他今天又在臉書指控桃園市長鄭文燦是「aka砂石場好朋友」」，護航砂石廠連帶滅絕草漯藻礁；桃園市環保局長呂理德回應，對砂石廠都有派員稽查並告發，反駁孫的護航說法，指與事實不符。

呂理德表示，2011年起至2020年間共派員稽查57次，告發2家砂石業者共18次，裁處金額總計有44萬9700元，市府更主動將兩家業者移送檢調偵辦，除行政罰外，採取嚴格的刑罰制裁，孫指控護航說法與事實不符。

呂理德指出，2016年起發現觀音區草漯垃圾轉運站附近有埋設不明管線，立即循線追查，在場區周邊派駐小蜜蜂巡守；為了有效蒐集證據，更啟動檢警環查緝機制進行長期監控，利用透地雷達等科學儀器發現2家砂石業者違法埋設暗管長達730公尺，市府進行斷管作業。

呂理德說，長期監控後，經高解析監控設備與無人機高空拍攝蒐證，確認2家業者有疑似繞流排放高濃度泥漿廢水與棄置廢棄物情形。

呂表示，當下協同環保署北區督察大隊報請桃園地方檢察署檢察官指揮，配合內政部警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊執行聯合搜索行動，查獲明確違規事實構成繞流排放泥漿廢水及棄置廢棄物行為，依違反水污染防治法及廢棄物清理法，目前已經函送桃園地方檢察署檢察官偵辦。

砂石 廢棄物 警察

延伸閱讀

鄭文燦受邀出席美國商會午餐會 以台美合作為題演講

孫大千舉證控鄭文燦護航砂石廠 連帶滅絕草漯藻礁

藻礁風暴 孫大千：民進黨再放任王浩宇提油救火恐失政權

蔡英文要大家成更精鍊改革者 孫大千：最高段的金光黨

相關新聞

缺水偏逢台電挖破管自來水流失 桃園420戶停水

桃園市水情吃緊，台電今天上午在蘆竹區南山路3段進行電線下地管路工程施工，不慎挖破30公分自來水管線，自來水大量流失，還造...

孫大千控鄭文燦護航砂石廠 桃市府駁斥：都有稽查告發

前立委孫大千近日因藻礁議題多次與桃園市政府互嗆，他今天又在臉書指控桃園市長鄭文燦是「aka砂石場好朋友」」，護航砂石廠連...

尼泊爾興學建水塔通水 胡榮華：完成當地幾代人夢想

台灣單車環遊世界先驅胡榮華去年4月結束事業，全力籌資推動尼泊爾Dhading（達丁）社區興學、建水塔供水志願，胡今天下午...

桃園22日將推出自由行住宿補助 每人最高補助2000元

桃園市先前因部立桃園醫院醫護染疫，甚至擴散至社區，重重影響當地觀光。市府觀光旅遊局將在3月22日，針對自由行旅客推出「就...

頭份市500萬元公園2.0開工 徐耀昌預告1.6億元親子館案

苗栗縣政府推動公園2.0計畫，頭份市忠孝公園「極限叢林」親子共融遊戲休閒設施500萬元工程今天動工，縣長徐耀昌預告頭份親...

桃市蘆竹農會選出三巨頭 陳春郎連6任總幹事全市最資深

桃園市各基層農會今天起舉行新任理監事會議、進行理事長、常務監事選舉和遴聘總幹事，組成新任「三巨頭」，蘆竹區農會今天上午率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。