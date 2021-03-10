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孫大千控鄭文燦護航砂石廠 桃市府駁斥：都有稽查告發
前立委孫大千近日因藻礁議題多次與桃園市政府互嗆，他今天又在臉書指控桃園市長鄭文燦是「aka砂石場好朋友」」，護航砂石廠連帶滅絕草漯藻礁；桃園市環保局長呂理德回應，對砂石廠都有派員稽查並告發，反駁孫的護航說法，指與事實不符。
呂理德表示，2011年起至2020年間共派員稽查57次，告發2家砂石業者共18次，裁處金額總計有44萬9700元，市府更主動將兩家業者移送檢調偵辦，除行政罰外，採取嚴格的刑罰制裁，孫指控護航說法與事實不符。
呂理德指出，2016年起發現觀音區草漯垃圾轉運站附近有埋設不明管線，立即循線追查，在場區周邊派駐小蜜蜂巡守；為了有效蒐集證據，更啟動檢警環查緝機制進行長期監控，利用透地雷達等科學儀器發現2家砂石業者違法埋設暗管長達730公尺，市府進行斷管作業。
呂理德說，長期監控後，經高解析監控設備與無人機高空拍攝蒐證，確認2家業者有疑似繞流排放高濃度泥漿廢水與棄置廢棄物情形。
呂表示，當下協同環保署北區督察大隊報請桃園地方檢察署檢察官指揮，配合內政部警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊執行聯合搜索行動，查獲明確違規事實構成繞流排放泥漿廢水及棄置廢棄物行為，依違反水污染防治法及廢棄物清理法，目前已經函送桃園地方檢察署檢察官偵辦。
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