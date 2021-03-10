尼泊爾興學建水塔通水 胡榮華：完成當地幾代人夢想

台灣單車環遊世界先驅胡榮華去年4月結束事業，全力籌資推動尼泊爾Dhading（達丁）社區興學、建水塔供水志願，胡今天下午表示，在達丁社區興建6間教室和水塔工程，日前教室硬體完工，水塔完成26戶，居民已裝上洗手台水龍頭使用，讓居民享受儲水生活，「完成當地幾代人期待的夢想」。

胡榮華發起尼泊爾達丁社區興學蓋教室、水塔志願，5年來獲國內外400多人捐款共14萬美金，完成達丁社區興建6間教室及1座水塔。這項台灣人民善舉，獲市長鄭文燦肯定，預定15日頒贈「桃園樓」、「思源水塔」紙匾，表揚胡榮華、林素蘭，張桂樓、邱玉琴、柯寶清、李逢淦等人種福田的努力。

胡榮華表示，尼泊爾達丁社區6間教室硬體完成，接著將進行粉刷等工程；過去當地沒有水塔儲水，現在水塔完成配管工程，26 戶人家裝上類似台灣學校走廊洗手台的水龍頭裝置接水使用，可洗頭等生活洗滌，居民很高興，「這生命之水也是當地幾代人期待的夢想」。

尼泊爾達丁社區6間教室預定4月下旬正式完工啟用，將交由當地政府做為初中上課使用，當地初中孩子不必再遠赴他鄉求學。