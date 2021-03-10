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缺水偏逢台電挖破管自來水流失 桃園420戶停水
桃園市水情吃緊，台電今天上午在蘆竹區南山路3段進行電線下地管路工程施工，不慎挖破30公分自來水管線，自來水大量流失，還造成蘆竹山腳地區420戶居民停水或減壓供水不便，自來水公司至今天下午才完成搶修、恢復供水，破管賠償責任將由台電、水公司釐清。
自來水公司二區管理處指出，台電在蘆竹區南山路3段30號附近進行挖管施工，不慎挖損30公分水管線，自來水不斷流失，造成蘆竹區南山北路、海山路等山腳地區420戶居民停水或減壓供水，桃園服務所據報立即派人搶修至下午2時15分完成，並恢復供水。
台電桃園區營業處坦承在蘆竹區南山路3段30號附近進行線路下地管路工程施工，不慎挖破自來水管線，工程人員發現破管立即通報自來水公司搶修，破管賠償責任將與水公司釐清。
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