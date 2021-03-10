苗栗市農會總幹事謝錦明續任 少數派理事提異議

中央社 / 苗栗縣10日電

苗栗市農會今天召開新任理、監事會，4席理事質疑日前理事選舉有爭議，提出聲明異議後集體退席，剩餘5席理事依程序選出理事長、遴聘總幹事謝錦明續任，2派之爭餘波蕩漾。

苗栗縣17個基層農會今天召開新任理、監事會議，選舉理事長、常務監事及遴聘總幹事，除公館鄉農會尚未召開監事會，常務監事尚未產生外，其餘各農會理事長、常務監事及總幹事名單皆已出爐，縣府農業處將各農會「3巨頭」選聘任名單公布在縣府網站。

這次農會改選，苗栗市農會競爭激烈，前總幹事吳世垣與現任總幹事謝錦明2陣營在會員代表大會時，各自掌握的席次相當，9席理事選舉因投票平手，最後關鍵席次是經由抽籤，由謝錦明陣營取得5席勝出。

苗栗市農會今天召開新任理、監事會過程中，4席少數派理事由郭豐煊表態指出，2日理事選舉開票時，發現有選票上面沾有指印，已向縣府提出聲明異議，4人在座位前擺放聲明異議書及「爭議選票、無效選舉」標語後集體退席。

隨後，其餘5席理事依法規程序，選出理事長賴桂煖，遴聘總幹事謝錦明續任。

縣府農業處農漁會輔導科長蕭至惠表示，就法定程序而言，苗栗市農會已執行完備，至於理事所提異議，將待收到會議紀錄後，依法進行了解處理。

農會 苗栗縣

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