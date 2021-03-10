桃園怪客大街隨機攔車揮拳搥窗 駕駛驚嚇閃避險釀擦撞

桃園年約2、30歲男子今中午突然在火車站前復興路大馬路中央閒晃，徒步車陣中行為怪異，還隨機攔阻車輛揮拳揍車窗、後照鏡，不少用路人驚嚇急閃，有民眾目睹他一連攔2輛車，險釀交通事故，警方獲報將他帶回，但男子身上無證件，正查詢身分尋找家屬中。

目擊駕駛指出，今下午1點多行經復興路往火車站方向，路中間突然出現1名男子漫步穿梭車陣中，不時攔阻行經車輛，還突然動手捶打擋風玻璃、後照鏡，很多人嚇到急踩煞車閃避。

駕駛說，起初以為男子手持刀械、棍棒隨機攻擊，後來才發現他赤手空拳，一見有車子行經就靠進，還一連攔阻了2輛車；由於現場車流量大，男子無預警行為一度造成交通危害，鄰近武陵派出所獲報後到場將他帶回。

警方指出，該名男子疑似精神異常，無法正常對答，也非轄內掌握人口，疑從後站徒步走到前站，並跑到馬路中央；但他身上沒有證件，經人臉辨識系統比對也無結果。