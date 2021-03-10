貨櫃車開進苗栗校園 宣導視野死角及內輪差危險

為加深學生對「大型車視野死角與內輪差」潛在危險認知，苗栗縣警局今天與監理站、駕訓班及貨運業者合作辦理宣導，將聯結貨櫃車駛入校園示範，強化學生防禦觀念。

苗栗縣警察局交通隊、公路總局苗栗監理站、東昇汽車駕訓班及苗栗縣汽車貨運商業同業公會下午在苗栗高商辦理大型車輛交通安全實境體驗宣導活動，校內數百名師生參加。

宣導活動除針對路權、自行車、行人、無照騎車等交通安全觀念進行講解，也安排一系列模擬實境課程，將1部聯結貨櫃車開進校園。

當貨櫃車轉彎時，位於內輪差範圍內的氣球道具一一遭碾壓爆裂，讓學生見證落入內輪差的危險性；接著學生們實際坐上駕駛座，以駕駛人視角觀看左、右照後鏡的死角範圍，深刻體認遠離大型車輛重要性。

苗栗縣警局交通隊長林炎巨表示，學生上、下課途中走在道路上或騎乘腳踏車時，往往缺乏警覺性，以為大車駕駛看得到自己，實際上大型車轉彎時產生內輪差及視野死角特別多。

林炎巨指出，大型車轉彎時前後左右方向都有駕駛看不到的危險盲區，煞車距離也較長，一不小心可能就落入危險範圍內，提醒學生看見大型車務必保持安全距離。

此外，駕訓班教練也示範騎乘機車在道路上常發生肇事案例，提升學生安全防禦觀念。苗栗監理站指出，民國108年起推動機車駕訓制度，研究分析，經過機車駕訓者較未受訓者，在取得駕照後違規風險降低32%，肇事風險降低20%，效果顯著。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，為鼓勵民眾到駕訓班接受專業駕訓，交通部今年持續編列補助預算，即日起至11月30日止，參加駕訓班普通重機車訓練並考取駕照者，可申請訓練費用補助新台幣1300元。

蘇淑賢說，今年駕訓班更設計將實地上路後道路實境融入術科教學，對於提升機車騎乘安全有很大幫助。