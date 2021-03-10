鄭文燦受邀出席美國商會午餐會 以台美合作為題演講

桃園市長鄭文燦今天受邀出席台灣美國商會（AmCham Taiwan）舉辦的永續發展創新午餐會，以台美科技產業合作的最佳夥伴—桃園為題演講，分享桃園作為美商重要投資基地及供應鏈的發展優勢。

鄭文燦表示，桃園地處國家門戶的絕佳區位、豐沛的產業能量、便捷的國際交通物流網絡、高度鏈結的產業聚落，以及提供各類創新服務應用的實驗基地等優勢，向來都是美國企業的優選地區，許多知名科技品牌供應鏈都位在桃園，「美國品牌、桃園製造」。

疫情期間台灣在光電、資訊產業皆有高度成長，鄭說，半導體產業除了中、南科外，桃園供應商漸增，全球最大半導體製造設備商應用材料（Applied Materials）選擇桃園作為主要海外投資基地。

鄭文燦也舉出許多美商與桃園市的公私協力案例，以單一服務窗口加速美光行政流程及證照取得，包括協助Costco開設全台最大賣場，展現桃園的友善服務，美商發揮社會企業責任的雙向互動。

台灣美國商會執行長李豪（Leo Seewald）說，更名後，台灣美國商會將更深入台灣，透過合作共創雙贏，持續扮演美台間的重要橋梁，本次參與的廠商都是在台灣十分活躍的廠商，也藉此機會可以和桃園有更多交流。