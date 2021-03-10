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竹市社區共餐重啟 林智堅訪視替年長者打菜包愛心便當

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅到港南好鄰居關懷協會訪視，替年長者打菜裝便當。記者王駿杰／攝影
林智堅到港南好鄰居關懷協會訪視，替年長者打菜裝便當。記者王駿杰／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，新竹市3月2日起陸續恢復關懷據點、共餐食堂、長照C據點服務，市長林智堅今到港南好鄰居關懷協會訪視開站現況，替年長者打菜裝便當，提醒疫情未停歇仍要遵守防疫指引；另外，共餐食堂也推出「供餐不共餐」政策，鼓勵年長者外帶美食回家享用。

社會處指出，共餐食堂從2015年共7處至今年增加到60處，不過，今年1月因疫情停辦，改由據點志工及專職人力關懷訪視、送餐及電話問安，親自關懷65歲以上年長者。隨疫情趨緩，共餐食堂陸續恢復，民眾可選擇到據點打菜回家享用，或在加裝防疫隔板的據點內和鄰居一起享用。

社會處表示，港南好鄰居關懷協會共餐據點位於港南順天宮，今開站首日特別安排健康操、打太鼓等課程，另配合防疫政策、尊重年長者選擇，在共餐的服務上鼓勵外帶便當，若選擇一起共餐，則會採梅花座或用隔板的方式，做好疫措施。

為確保完善防疫控管，市府將持續加強輔導關懷據點防疫措施，落實工作人員及年長者健康管理，持續請單位填寫防疫措施查檢表並回報，並做好防疫措施，包括全程戴口罩、量體溫、勤洗手、保持社交距離、室內環境保持良好通風、採實名制梅花座，並宣導共餐時避交談。

林智堅說，竹市不只照顧兒童，也照顧年長者，例如安老津貼從未停發或減少過、每年提供年長者健檢，更推出共餐食堂，希望年長者健康、快樂。

林智堅今到港南好鄰居關懷協會訪視開站現況，替年長者打菜裝便當。記者王駿杰／攝影
林智堅今到港南好鄰居關懷協會訪視開站現況，替年長者打菜裝便當。記者王駿杰／攝影

疫情 林智堅 便當

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