桃園22日將推出自由行住宿補助 每人最高補助2000元

桃園市先前因部立桃園醫院醫護染疫，甚至擴散至社區，重重影響當地觀光。市府觀光旅遊局將在3月22日，針對自由行旅客推出「就是愛桃園，住宿享優惠」，每人可補助2次，每房補助1000元，名額限額要搶要快，

觀旅局指出，因新冠肺炎疫情影響，桃園成為觀光產業重災區，市府原規畫舉辦許多大型觀光活動，都因應疫情取消辦理，民眾也暫緩來桃園的旅遊計畫，紛紛取消訂房，現在疫情趨緩，市府也規畫相關優惠措施，以振興復甦觀光產業。

觀旅局表示，「就是愛桃園，住宿享優惠」住宿優惠活動，只要國人在今年3月22日至4月30日間，限周日至周五（4月2日、4月4日除外），入住參加該活動的桃園合法旅宿，每房補助1000元，每人可補助2次，無需連續入住，不限同一旅宿，限額補助2萬間房，用完為止。

觀旅局說，3月20日後民眾可先行上網登錄個人資料，並於入住時出示身分證件，由旅宿業者核對為本人入住後，即可直接折抵住宿費用，活動相關資訊將於桃園市觀光導覽網陸續公布，希望能藉由該活動吸引遊客留宿桃園，帶動桃園旅遊觀光。

另外，參加「就是愛桃園，住宿享優惠」還可報名參加「魅力金三角免費一日遊」，觀旅局提醒，市府年前與雄獅旅遊、易飛網、政豪旅行社及可樂旅遊等4家優質旅行業者合作，推出「桃園魅力金三角旅遊」超受歡迎，因此拍板定案延長活動至4月底。

觀旅局表示，不僅可體驗機場偽出國購買免稅商品、感受桃園特色景點，另外還能以優惠加價購Xpark門票，一覽全台第一座都會型水生公園的魅力，有意報名者請洽各合作旅行社。詳情可洽桃園觀光導覽網查詢