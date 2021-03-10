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頭份市500萬元公園2.0開工 徐耀昌預告1.6億元親子館案

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市忠孝公園在老樹林蔭下，打造「極限叢林」主題親子共融遊戲休閒設施，工程今天開工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市忠孝公園在老樹林蔭下，打造「極限叢林」主題親子共融遊戲休閒設施，工程今天開工。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府推動公園2.0計畫，頭份市忠孝公園「極限叢林」親子共融遊戲休閒設施500萬元工程今天動工，縣長徐耀昌預告頭份親子館案，經費1.6億元以上，計畫明年底卸任前完工，切合苗北地區頭份、竹南雙城蓬勃發展，及年輕人需求。

今天在忠孝里活動中心舉行動工祈福典禮，徐耀昌、縣議員張淑芬、黎煥強、鄭聚然，及頭份市長羅雪珠等人參加，工程計畫利用忠孝公園0.1公頃基地，拆除現有罐頭遊具，新蓋體健設施，老樹不移除，樹下林蔭兒童遊戲場，規畫3角跳台、攀爬牆、聳立高牆及沙坑滑梯等，打造「極限叢林」主題，預計今年8月完工。

徐耀昌說，大型親子公園苗栗市貓裏喵、竹南獅山都已啟用，苑裡灣麗親子公園也將於近期完工，山線、中港溪、海線地區平衡，民眾熱烈回響，頭份、竹南近年來工商業發展迅速，縣府規畫頭份親子館，總經費1.6億元以上，希望明年8月完工啟用，亮點吸引年輕夫妻入住、生產。

縣府水利處長楊明鐃指出，縣府推動公園2.0，盤點及活化公園、綠地及閒置空間，增設友善共融的遊戲設施，明年底前18鄉鎮市都會至少有一座，至於縣府計畫在頭份市幼英街、合興街路口的學校用地興建頭份親子館，占地1800多坪，外觀形似飛碟，規畫共遊空間、親子遊戲區等，目前統包工程招標準備，請鄉親拭目以待。

苗栗縣頭份市忠孝公園在老樹林蔭下，打造「極限叢林」主題親子共融遊戲休閒設施，工程今天開工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市忠孝公園在老樹林蔭下，打造「極限叢林」主題親子共融遊戲休閒設施，工程今天開工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府推動公園2.0計畫，頭份市忠孝公園「極限叢林」親子共融遊戲休閒設施500萬元工程今天開工祈福。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府推動公園2.0計畫，頭份市忠孝公園「極限叢林」親子共融遊戲休閒設施500萬元工程今天開工祈福。記者范榮達／攝影

親子 徐耀昌 鄭聚然

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